《82年生的金智英》挑戰性別議題 掀南韓仇女者「審查」潮

2019-10-23 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕南韓作家趙南柱2016年暢銷書《82年生的金智英》銷量突破百萬，獲影界青睞改編成電影。除了堅強卡司陣容，原作直指南韓性別歧視問題，挑戰敏感議題讓此劇未演先轟動，再掀南韓社會對於性別歧視的論戰與探討。

據《BBC》 報導，該國女性薪資僅達男性的63％，為已開發國家薪資差距最高的國家之一，南韓更是在《經濟學人》2018年公布「玻璃天花板指數」中遭評為最不適合職業女性發展的已開發國家。《金智英》一書透過一名家庭主婦的日常生活，探討南韓女性所受的歧視與打壓，甫出版便引起社會討論熱潮。

報導指出，首爾中英大學社會學教授李娜揚（音譯，Lee Na-young）分析，該書出版於2016年秋天，正逢江南地鐵站一起因仇女而引發的兇殺案，與南韓文學、影視娛樂圈的性暴力指控潮，因此爆紅。李娜揚指出，江南兇殺案催生出一波由普通婦女發起的女權運動，該書更激起各年齡層南韓女性共鳴，「她們意識到自己也是這類仇恨犯罪的潛在受害者，並決定挺身而出」。

報導表示，電影版尚未上映，就已掀起一波仇女團體對此作的抨擊，更對女性藝人展開嚴格的「言論審查」。知名藝人秀智在Instagram對該片資訊與相關訊息按「心」，因此收到仇恨性評論；女團「Red Velvet」成員Irene也因為公開表示讀過原作而收到侮辱性留言。但提過此作的男性藝人，如防彈少年團成員RM等，則未受到如此嚴厲的審查。綜合媒體報導指出，影評者黃金美（音譯，Hwang Jin Mi）評論，對某些「審查者」而言，「表示讀過此書，是女性名人證明自己也是性別歧視受害者的方式」。

同名電影今日在南韓正式上映，電影版找來曾合作演出電影《熔爐》、《失速列車》的知名演員孔劉、鄭有美合作，再度挑戰南韓敏感議題，讓此劇備受海內外影迷關注。

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