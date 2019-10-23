印度靈修大師巴關涉逃稅 警方搜出23億龐大資產

印度靈修大師巴關被控逃稅，警方在他名下多處房產起獲大量現金、黃金等，總價值高達新台幣23億元。（圖取自Sri Amma Bhagavan Youtube）

2019-10-23 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕印度靈修大師巴關（Kalki Bhagavan）被控逃稅，多項來路不明的財產皆未誠實申報，警方昨日（22日）在他名下40處不動產共起出現金約250萬美元、90公斤的黃金及數顆鑽石，加上金額約40億盧比的現金收據及投資商業文件，總金額估計約高達7500萬美元（新台幣23億元）。

綜合外媒報導，現年70歲的巴關在成為擁有百萬信眾的心靈導師前，是一位保險經紀人，後來他自稱是印度教神祇毗濕奴第10化身「迦樂季」（Kalki）轉世，推動「合一」哲學並創立「合一大學」，開設各式靈修課程，吸引來自世界各地的學員。

據悉，巴關每年可以有數百萬美元「奉獻」進帳，傳出信徒看他與夫人阿瑪（Amma）一眼，就要支付60美元（約新台幣1834元），一對一會談則自700美元（約新台幣2萬1408元）起跳。

印度警方動員300名調查員、耗時5天搜查後，在巴關名下的多處房產起獲大量現金、黃金、鑽石、現金收據及商業文件，總價值高達約新台幣23億元。一名稅務官員指出，巴關所領導的組織長年隱匿財務資訊，還利用空殼公司將財產轉移到不動產及海外。

逃漏稅消息傳出後，有謠言巴關及夫人阿瑪已潛逃出印度，但巴關本人則透過影片方式闢謠，聲稱不會棄信眾不顧，一切回照常繼續。

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