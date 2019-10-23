居港中國人心生恐懼！ 出門不敢說普通話、用微信

2019-10-23 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威活動伴隨許多暴力事件發生，讓居住在香港的中國人心生恐懼，這些「港漂」表示，在香港生活很怕受到示威波及，現在都不敢在公共場所說普通話或使用微信，但也有在中資企業上班的港人，被要求出席親中活動，雙方皆人人自危。

據《彭博》報導，從1995年就從中國移居香港的「閔（化名）」，他的生活深受示威活動影響，出門前都要先看哪條路有遊行或封路，現在也教導自己的孩子不要在公共場合說普通話，深怕會遭受波及，隨著暴力事件越來越多，閔考慮將工作換到上海，帶家人移民至加拿大。

同樣來自中國的金融業者「楊（化名）」為避免受到示威波及，近來頻繁回到家鄉深圳，因他看到有中國企業家遭受攻擊，公司內人心惶惶，他透露，和家人會合準備搭巴士前都很緊張，當巴士進入深圳後，看到紅色的霓虹燈，就會感到放鬆許多。

近來也傳出不少在中資企業上班的香港員工，被要求參加親中活動，若拒絕就可能會丟了飯碗。一位在銀行上班的香港何先生，被要求參加支持港警的集會，但他沒有出席，結果竟被中國同事汙衊他支持港獨。

在香港生活8年的洪先生表示「當我用普通話跟別人交談時，有時人們會無視你」，除了越來越少中國人在香港公開講普通話外，他們也停止在外面公開使用微信，怕受到長期示威以來的民怨影響。

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