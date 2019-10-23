6架俄軍機闖南韓防空識別區 南韓10戰機緊急升空

2019-10-23 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕南韓聯合參謀本部昨日表示，6架俄羅斯軍機多次進出南韓防空識別區（KADIZ），南韓空軍因此緊急出動10架戰鬥機執行伴飛驅離任務。

根據南韓《韓聯社》 報導，南韓聯合參謀本部指出，昨日飛進防空識別區的俄國軍機包括1架A-50「熊蜂」預警機、3架Su-27戰機以及兩架Tu-95遠程轟炸機。A-50預警機在上午9點23分從位於日本海的鬱陵島飛入防空識別區，並於9點30分許飛離，該機掉頭後又沿著原路於10點6分許再度進入防空識別區，並於10點13分許飛離。

時至10點41分，1架Su-27戰機和2架Tu-95轟炸機從鬱陵島北方飛入，向南飛向鬱陵島和獨島之間的空域，Su-27戰機在鬱陵島以東北上，在上午11點9分飛離，Tu-95轟炸機則繼續南下，在11點10分於浦項以東飛離防空識別區。

南韓聯合參謀本部表示，上述軍機又在11點58分許從濟州島南方再度飛入防空識別區，下午12點58分許在忠清南道以西地區向西飛離防識區，並沿著防空識別區的邊線南下，在下午1點40分許從離於島西方再度飛入防空識別區，到了3點13分左右才飛離。針對俄軍機頻繁活動，南韓空軍派出包括F-15K、KF-16在內共10架戰鬥機伴飛俄機，並通信示警，要求俄機離開該空域。

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