博覽會熱水池釀禍？ 美國近百人罹退伍軍人症已4死

2019-10-22 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅來納州「山州博覽會」（NC Mountain State Fair）9月初舉辦後，許多參與者感染由「退伍軍人菌」（Legionella pneumophila）所引起的「退伍軍人症」（Legionnaires），至今已有4人死亡、94人住院，感染源可能是園區內的熱水池。

綜合外媒報導，根據北卡羅來納州衛生和公共服務部公告，已發現133起「退伍軍人症」病例，其中94人住院，4人死亡。除了退伍軍人症，另有8人被患有「龐提亞克熱（Pontiac fever）」。龐提亞克熱是由「退伍軍人菌」引起的另一個症狀，但較不如退伍軍人症令人擔憂。

當地衛生部門（NCDHHS）調查後發現，病菌可能是來自園區內展示的熱水池，經水滴和霧氣感染大眾。官員表示，確診罹病的人可能都有經過熱水池。據悉，這是美國至少過去2個月來，第2次爆發大規模的「退伍軍人症」。

根據我國衛生福利部疾病管制署，「退伍軍人菌」主要在水中發現，熱水供應系統、空調冷卻水塔、蒸氣凝結設備均曾發現，而且可於自來水或蒸餾水中存活數月之久。目前尚未有人傳人的紀錄，傳染方式主要是經由吸入或嗆入含有退伍軍人菌的氣霧或水滴因而致病。現無疫苗，防治方法為定期執行清洗及消毒工作。

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