川普以「私刑」比喻遭彈劾調查 黑歷史用詞爆爭議

2019-10-22 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今（22）日將針對他的彈劾調查比喻為「私刑」（lynching），這個詞彙是美國奴隸制時代最黑暗時期的種族歧視用語。

《法新社》報導，川普22日的推特發文已立即遭到強烈反對，他在文中聲稱，彈劾是不公平的，剝奪了他的合法權利。川普說，「所有共和黨人都必須記住他們在這裡目睹的一切─私刑。但是我們會贏！」。

美國民權律師委員會（Lawyer's Committee for Civil Rights under Law）主席克拉克（Kristen Clarke）說，她「今天看到川普嚴重挪用了這個詞語，對此感到非常震驚。」

克拉克表示，從1882年制1968年，美國有4743人遭到私刑，其中3446人是非裔美國人。她說，「私刑是危害人類罪（crimes against humanity），是我國種族暴力歷史的醜陋部分。」

民主黨總統參選人卡斯楚（Julian Castro）表示，「使用『私刑』一詞來形容針對自己的究責行為實在可恥。」

川普因涉嫌濫用職權正遭民主黨領導的眾議院進行彈劾調查。如果眾議院確實投票彈劾他，川普將指望由共和黨控制的參議院讓他脫身。

So some day, if a Democrat becomes President and the Republicans win the House, even by a tiny margin, they can impeach the President, without due process or fairness or any legal rights. All Republicans must remember what they are witnessing here - a lynching. But we will WIN! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） October 22, 2019

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