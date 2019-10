川普以「私刑」比喻遭彈劾調查 黑歷史用詞爆爭議

2019-10-22 23:02

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)今(22)日將針對他的彈劾調查比喻為「私刑」(lynching),這個詞彙是美國奴隸制時代最黑暗時期的種族歧視用語。

《法新社》報導,川普22日的推特發文已立即遭到強烈反對,他在文中聲稱,彈劾是不公平的,剝奪了他的合法權利。川普說,「所有共和黨人都必須記住他們在這裡目睹的一切─私刑。但是我們會贏!」。

美國民權律師委員會(Lawyer's Committee for Civil Rights under Law)主席克拉克(Kristen Clarke)說,她「今天看到川普嚴重挪用了這個詞語,對此感到非常震驚。」

克拉克表示,從1882年制1968年,美國有4743人遭到私刑,其中3446人是非裔美國人。她說,「私刑是危害人類罪(crimes against humanity),是我國種族暴力歷史的醜陋部分。」

民主黨總統參選人卡斯楚(Julian Castro)表示,「使用『私刑』一詞來形容針對自己的究責行為實在可恥。」

川普因涉嫌濫用職權正遭民主黨領導的眾議院進行彈劾調查。如果眾議院確實投票彈劾他,川普將指望由共和黨控制的參議院讓他脫身。

So some day, if a Democrat becomes President and the Republicans win the House, even by a tiny margin, they can impeach the President, without due process or fairness or any legal rights. All Republicans must remember what they are witnessing here - a lynching. But we will WIN!