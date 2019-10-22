陳同佳案》台灣反拋球給港府 香港「國師」：捍衛了主權

2019-10-22 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕近日港府意圖不經正式管道，藉由陳同佳「自首」矮化我國主權地位，我陸委會今天則提出「派員至香港押解陳嫌」回擊港府。多次對本案發言的香港本土派「國師」陳雲肯定我方的作法，他表示，「國府化被動為主動，捍衛了中華民國在台灣的主權。」

根據陳雲臉書，陳雲表示，「國府陸委會派遣檢警到香港押解嫌犯歸台法辦，做法正當，而且有外交謀略，自始至終以國府主權為重，而且彰顯司法正義。國府化被動為主動，捍衛了中華民國在台灣的主權。司法權是主權的重要成分之一，絕不容矮化或侵害，尤其是兩岸還是處於敵對、彼此不承認主權的狀態。」

陳雲認為，「台方的做法，合情合理，而且在劣勢的時候採取主動，具備國際謀略，可見執政的民進黨政府判斷英明，尤其是蘇貞昌行政院長，更是定海神針。」

陳雲表示，倘若港府拒絕台方提案，又不依法拘禁陳嫌，「港方是理虧的，而且難以補救。」陳雲指出，此刻港府的作法，是「圖謀起死回生，不惜犧牲司法正義與執法效率，自己搞最後一筆政治操作，可謂一錯再錯。」

陳雲表示，「勸港府在與台方監察人員會面之後，略作司法互助的備忘，之後交人，往後按照這次寬鬆合理的備忘而做出一次性的司法互助。港方最佳的做法，是在台方出發之前，港方發言同意台灣的做法，說成是回應請求而在會面之後妥當安排台警押解疑犯歸台，這就可以保住自己面子。」

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