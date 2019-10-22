扯！強國醫院賣出生證明 只需身分證、連產婦都不用到

2019-10-22 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國21日驚爆四川省一家民營婦幼醫院「販賣」出生證明，只要一張身分證及約3萬人民幣（約13萬台幣）就能幫買家「偽造」出生證明，甚至連產婦都不必在現場！

據中國《央視焦點訪談》21日的「無中生有的出生證」報導，記者在網路上發現有人公開出售「出生醫學證明」，只要輸入「戶口」、「出生證」等關鍵字，就會出現通訊軟體QQ群組，記者成功加入後發現，群組裡不但「真的」在討論買賣出生證明相關內容，還指出只要約為3萬多人民幣（約13萬台幣）的費用。

記者聲稱幫親友諮詢，與四川一名已多次成功代辦「出生證明」的宋姓賣家聯絡，2人7月時約在四川省遂寧射洪縣一家具有「出生醫學證明」簽發資格的一級甲等民營婦幼醫院，隨後宋姓賣家便聯絡院中一名楊醫師；楊醫師說，只要一張身分證，産婦根本不需要到現場，就能偽造出「以假亂真」的住院手續及病歷，而最重要的「接生人」欄位，楊醫師則補充，這欄必須她來簽，其他人「不敢簽」。

據報導，楊醫師不但能「跨省」辦證，還請工作人員拿出院中「成功報戶口」的出生醫學證明備份資料，只要報戶口成功，還會發「紅包」給其他配合的醫師及員工；雖然楊醫師擔保「百分之百成功」，但如果不幸失敗，也會退款，買家只須負擔住院費；而該名楊醫師的身分，為該院産科的副主任醫師。

目前該名楊醫師及其他設案人員皆遭到當地警方逮捕，該院也已停業，接受警方調查，而另一家同時被爆出賣出生證的河北中醫院尚未停業；早在2014年、2016年也有其他市級婦幼醫院及人民醫院就傳出專賣假出生證明讓「人口販子洗白」的新聞，沒想到這項惡行在檯面下持續至今。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法