曾剃掉逾41公斤澎毛創紀錄 澳洲知名綿羊驚傳逝世

2019-10-22 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一隻10歲名叫克里斯（Chris）的美麗諾綿羊，2015年在坎培拉野外被人發現時，全身毛茸茸胖到驚人，甚至多到剃下逾41公斤重的毛，打破世界紀錄並一炮而紅。未料，不幸的是，收容克里斯的小橡樹庇護所（Little Oak Sanctuary）粉專今發文表示，克里斯已去世。

該粉專文中表示有個令人難過的壞消息，即「克里斯已去世」，並訴說對於失去這集甜美、睿智與友善於一身的靈魂，感到多麼心碎，同時強調克里斯因擁有最重羊毛聞名於世，但其價值遠遠不只如此，「我們將以某人，而非某物來懷念牠，願親愛的克里斯得以安息」。

綜合媒體報導，小橡樹庇護所創始人之一的路克（Kate Luke）透露，克里斯是自然死亡，並指其最近很快樂也非常健康，今天牠一反最早用餐的常態，未現身吃早餐，覺得有異，沒想到卻發現這起憾事，令人感到錯愕。

報導指出，路克憶述，當年克里斯來到庇護所時，帶著一股疏離感，但漸漸地卸下心房熱情以對，且變得更有自信、在團體中位居領先地位，庇護所的大家都很喜歡牠。

報導提到，克里斯4年前在樹叢中徘徊獲救後，因擔心牠身上超出正常5倍的厚重羊毛會影響健康，擁有35年經驗的專家以除毛機剃掉總重41.1公斤的毛量，後來也被證實創下新紀錄。

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