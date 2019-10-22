吸菸小強爆紅！吃力拖行2倍大香菸 網嘆：紐約生活壓力大

2019-10-22 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一名網友日前走在街上時，發現一隻蟑螂拖著一根香菸，吃力地前進，隨手用手機拍下的畫面意外一夕爆紅，短短3天觀看次數就飆升到373萬，有網友感嘆「紐約生活壓力太大，連小強都面臨競爭壓力」。

據《CNN》報導，住在紐約的原PO克雷切瑪（Tom Kretchmar）在路上意外看見水溝蓋上有一隻頑強的蟑螂，努力拖著比身體大2倍的菸蒂，原PO不禁停下腳步，不自覺就看了牠90秒，

克雷切瑪表示，不清楚蟑螂的結局是如何，但這是繼紐約地鐵發現一隻老鼠努力地搬運披薩的「披薩鼠」後，意外讓許多人討厭的蟑螂爆紅，成為紐約街頭知名的「吸菸小強（cigarette cockroach）」。

影片曝光後，吸引大批網友關注，紛紛打趣表示「在紐約生活不只人有壓力，連小強也面臨競爭壓力」、「要提醒牠別抽太多嗎」、「披薩鼠的夥伴」、「紐約沒讓我失望過」、「我以為紐約街頭的垃圾就能養活牠們了」。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

Tired: pizza rat

Wired: cigarette cockroach pic.twitter.com/HPxBLkWstX — Tom Kretchmar （@tkretchmar） 2019年10月18日

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