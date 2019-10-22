有錢就是任性！當總統損失幾十億美元 川普：我不在乎

2019-10-22 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普擔任總統之前以商業鉅子聞名。今日川普表示，若是他當時選擇繼續經營企業而非參政，那就會比現在多賺20億到50億美元，不過川普隨後也表示自己並不在乎，但此說法目前似乎無證據佐證。

據《路透》報導，川普今日受訪時告訴記者，當總統讓他足足少了20億到50億美元的進帳，若當時繼續從商而非從政就不會如此。但川普隨後也表示，若可重新做選擇，會做出相同決定，「因為一旦當你有錢，這根本不算什麼」。

川普還說，損失20億、50億或更多都沒差，「我不在乎」。他表示，這麼做是「為了國家，為了人民」。

報導還寫說，根據《富比世雜誌》（Forbes Magazine）今年3月的報導，他的身價淨值維持在31億美元（約新台幣956億元），與去年相比並無縮水。8月川普發表類似的說法後，《富比世》也寫說，川普不可能損失30億至50億美元，因為他的收入遠不及30億美元。

川普打破美國總統多年傳統，拒絕公布所得稅申報明細，更是挑戰國會和法院，想方設法隱藏自己的財務狀況。

以房地產起家的川普在當總統前，企業版圖還包括在全球經營度假村；儘管在上任後多數事業交由兒女接手，但並未放棄所有權。川普先前甚至有意在佛羅里達州自家的高爾夫球度假村，主辦明年6月的七大工業國高峰會（G7），不過被批評想藉總統職務自肥，最後只能推翻此項決定，並表示不滿。

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