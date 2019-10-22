自由度墊底！中國辦世界互聯網大會 欲建立「數位極權」同盟

2019-10-22 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國20日在烏鎮舉行「第6屆世界互聯網大會」，號稱有80個國家參加，展現中國想要成為全球網路巨人的野心，但另一方面，中國的網路自由度卻世界墊底，與其他先進國家扞格不入，有觀察人士就分析，中國正試圖打造全球「數位極權」同盟。

根據《新唐人電視台》報導，中國主導的第6屆世界互聯網大會20日在烏鎮舉行，與會國家多來自非洲及東南亞，而所謂最權威的來賓多來自巴基斯坦、東帝汶、伊拉克、阿富汗。

中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明在會上表示，中國已是一個擁有8億網路使用者的網路大國，將推動網絡空間開放，捍衛網絡空間安全。黃坤明聲稱，中國要與國際社會「共同推進全球互聯網發展治理進程」。

根據報導，人權組織「自由之家」（Freedom House）2018年的報告指出，中國在「網絡自由度」的評比是65個受調查國家中最後一名，並且正在網絡審查技術輸出到其他國家。至少有36個國家接受中國的訊息管制培訓，並且有至少18個國家引進其高科技監控技術。

自由之家警告，這種不斷蔓延的「數位威權主義」，對開放的網路構成嚴重威脅，導致獨裁治權利用其鞏固權力，阻礙全球民主進程。自由之家研究員尚巴斯（Adrian Shahbaz）表示，「中國正在拉攏盟友，以擁立自己成為全球網路政策的龍頭。」

報導指出，本屆世界互聯網大會，歐美國家領袖缺席，美國網路巨擘谷歌（google）等公司都沒有派出重要人士與會。分析指出，隨著美中貿易戰升溫，加上進軍中國市場的計劃受挫，例如谷歌的蜻蜓計劃遭到國內輿論反對，都讓美國科技公司開始反思，開始調整與中國的距離。

旅美中國問題專家張健表示，「當現在美國有越來越多輿論和政治壓力產生的時候，這些美國科技企業可能選擇和中共進行切割，就看切割的徹底不徹底，切割的快與慢的問題。」

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