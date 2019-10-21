FB貼文批穆罕默德 孟加拉數千人暴動釀4死

2019-10-21 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕南亞國家孟加拉（Bangladesh）昨（20）日發生數千人暴動，僅因一名信仰印度教的25歲青年在臉書（Facebook）貼文批評伊斯蘭先知穆罕默德，暴動造成警民衝突，導致4死悲劇。

據《CNN》報導，孟加拉一名信仰印度教的25歲青年，據傳在臉書上貼文批評伊斯蘭先知穆罕默德（Prophet Muhammad），引起大量穆斯林不滿，20日聚集在街上要求公道。

該青年被警方帶回偵訊後，辯稱貼文不是他發的，是臉書帳號遭盜用，且盜用者還向他勒索金錢。此說法並不為抗議民眾所接受，20日晚間開始聚集在警局外要求公道。

警官艾哈努拉（AKM Ehsanullah）表示，起初警方並不打算使用致命性武器，僅以氣槍（pellet guns）嚇阻民眾，但民眾情緒逐漸升高，超過100名民眾試圖以附近工地的磚塊，暴力破壞警局並闖入，最終警方發射實彈嚇阻。

據悉，在昨日暴動傳出傷亡後，今（21）日又有大批穆斯林走上街頭示威抗議。孟加拉以伊斯蘭信仰為大宗，然而自2013年至2016年發生多起宗教少數、世俗主義作家、同性平權運動者遭殺害，多數都指向激進穆斯林所為。

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