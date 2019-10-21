福島核污染物遭沖走外洩 韓國要求日本提供資料

2019-10-21 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕今年第19號颱風「哈吉貝」侵襲日本，造成許多地區出現慘重水患，放置福島核電事故輻射污染物的臨時貯存場也遭大水淹沒，部分裝有輻射污染廢棄物的袋子沖入河中，輻射廢棄物不翼而飛，韓國核電安全委員會要求日本提供該事件相關資料。

據《韓聯社》報導，韓核電安全委員會委員長嚴在植今（21日）透露，針對福島輻射污染物垃圾袋被沖走一事，已要求日本駐韓大使館提供相關資料，日前韓奧委會也在與國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）會談時，向巴赫提出福島輻射污染物洩漏事件，巴赫表示會計畫確認情況。

福島縣田村市放置福島核事故去污工作中所產生的輻射污染物臨時收容場，收容場約儲放2667袋福島核電站事故的輻射污染物，袋中裝的主要從當時核事故現場清理出來的輻射土以及樹枝草皮等雜物，在「哈吉貝」襲日期間遭大水淹沒，相關單位展開大規模搜尋，陸續回收外流的垃圾袋，但有部分已是空袋。

日本環境省表示，目前在河道的輻射量並沒有變化，認為這些流出的放射性物質濃度較低，對環境不會有影響；我國原能會也表示，從現有資訊判斷污染應該屬輕微，會持續蒐集日方資料，而對於台灣沿岸海域的檢測，目前分析結果都是正常，會繼續監控。

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