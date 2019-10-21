香港人反抗》拒特首道歉 印協前主席：議員叫我說話小心點

2019-10-21 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕昨（20）日香港警方的水炮車朝九龍清真寺噴射藍色水，今日中午香港特首林鄭月娥以及香港警務處處長盧偉聰赴清真寺道歉。不過，事發當時遭波及的印度協會前主席、73歲的毛漢褚簡寧（Mohan Chugani）則表明不接受林鄭和盧偉聰的道歉，並指警方是故意的，毛漢褚簡寧更指，警方對待一個老人家也如此手法，真不敢想像平時是如何對待示威者。另外，毛漢褚簡寧向傳媒透露，民建聯立法會議員鄭泳舜昨晚曾到他家探望，並叫他對傳媒說話時「要小心一點」。鄭泳舜今日以書面澄清，他的言論並沒有其他用意。

綜合香港媒體報導，毛漢褚簡寧回憶當時，他與數名人士在清真寺外聊天，但水炮車突然向他們發射藍色水，他當場「呆了」，隨後感覺全身「著了火」，長達20分鐘的時間眼睛無法張開，左眼腫脹，幸好有在場人士帶他到清真寺洗澡更衣，之後再到醫院治理。

毛漢褚簡寧表示，當時附近沒有示威者，他也沒有戴口罩和雨傘，更不是身穿黑色的衣服，不明白為何水炮車會瞄準他發射。73歲的毛漢又說，警方對待一個老人家也用如此手法，真的不敢想像平時是如何對待示威者。

毛漢褚簡寧表示，事發後，林鄭月娥曾致電向他道歉，不過他向林鄭表示，警方所作所為太超過。毛漢褚簡寧向林鄭表示，他知道林鄭和警方的難處，但是要有個底線，「你要看看警方，哪些是示威者，哪些是市民，你要用頭腦做事，不要見人就施放（水炮）。」

對於警方在臉書上表示，本次事件是「誤中」，毛漢褚簡寧表示，自己不會接受道歉，因為早前因民陣召集人岑子杰遇襲，網上傳聞將會針對清真寺以及少數族裔聚集的重慶大廈進行攻擊，「根本都沒有事，全部沒有事。為甚麼水炮車走到清真寺門口停下來，你看看影片，停下來然後噴，那便是有心不是非故意。」

毛漢褚簡寧7月20日曾參加「守護香港大聯盟」所舉辦的撐警集會，而今對於警方的執法則表達出強烈的不滿。

毛漢褚簡寧：民建聯議員要我說話時「小心一點」

毛漢褚簡寧向媒體表示，民建聯立法會議員鄭泳舜昨晚曾到他家探望他，並叫他對媒體說話時「要小心一點」。鄭泳舜今日以書面回覆《香港電台 》的詢問時表示，昨日他獲悉情況後聯同黨友前往毛漢褚簡寧的住處探望，除了慰問傷勢也了解可以提供甚麼協助。鄭泳舜稱，探望期間雙方也有討論香港近日發生事件，希望各方以及少數族裔一同攜手化解現時社會分裂，讓香港重回正軌，並沒有其他用意。

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