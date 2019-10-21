一刀未剪！ 《魔法風雲會》香港選手蒙面比賽 賽後大談反送中

遊戲官方推特上貼出有「蒙面李詩天」在內的8強合照。李詩天為左1選手。（圖擷自Magic: The Gathering推特）

2019-10-21 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕近日暴雪禁賽風波尚未平息，《魔法風雲會》香港選手李詩天在19日的賽事中，戴著紅色蒙面巾、手遮右眼出場，還全程蒙面比賽，賽後訪問時更直接大談反送中，事後影片沒有遭到刪除，仍可以在官方頻道上看到，遊戲官方也因此受到許多玩家讚賞。

李詩天全程以蒙面狀態贏得比賽。（圖擷自Magic Arena Pro Youtube）

曾獲選《魔法風雲會》名人堂選手的李詩天，在日前的Mythic Championship V比賽中，出場時戴著蒙面巾，先對鏡頭比出5指代表港人5大訴求，再遮住右眼，聲援被港警擊中右眼的女子，以蒙面狀態贏得比賽。

賽後訪問中，李詩天直言「我的家鄉，香港現在的處境非常艱難」，發表完賽感言後，他激動大喊「能夠作為一個自由的人參加比賽的感覺真好」，事後他也在推特上感謝支持他的人。

因日前暴雪禁賽風波仍未平息，全球電競比賽處於敏感時期，李詩天此舉也讓人擔心是否會遭「秋後算帳」，沒想到《魔法風雲會》官方不僅沒刪除相關影片，還在官方推特上貼出有「蒙面李詩天」在內的8強合照，雖官方並無正式回應，但也默許選手自由表達意見，和暴雪的處理方式比較，顯得開明許多。

Thanks everyone supported me, Hong Kong, freedom of speech and democracy



I saw the twitch chat and I heard it



It has been a tough period for me but it also motivated me to shine brighter



I anit gonna win in a field of oko????

But I already did what I wanna do ????#FreeHongKong pic.twitter.com/AzQh0mPFlz — Lee Shi Tian （@leearson） 2019年10月20日

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