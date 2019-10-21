肺部發現脂肪組織！ 科學家首次解開「肥胖致氣喘」之謎

2019-10-21 14:50

〔記者羅綺／台北報導〕澳洲學者新研究發現，脂肪組織會在肥胖者的氣道壁中堆積，可能導致氣喘和其他呼吸道疾病，而且體重越重的人，肺部脂肪組織堆積越多；這項研究發已表於《歐洲呼吸雜誌》（European Respiratory Journal）。

澳洲西澳大學（UWA）副教諾布爾（Peter Noble）表示，超重或肥胖已經被證實與氣喘或使氣喘症狀加劇有關；研究人員發現，肥胖者多餘的脂肪會堆積在氣道壁上，影響氣道的正常結構，導致氣道增厚、氣道的空間縮減，進而阻塞氣道，並引起肺部發炎和其他呼吸道疾病。

研究人員對52名捐獻者的肺部樣本進行分析，其中16位死於氣喘、21位患有氣喘但死於其他原因、15位為其他死亡原因。研究人員使用特殊的染料，研究了1373個氣道的結構，發現存在於氣道中脂肪組織的多寡，與每個捐贈者體重指數（BMI）成正比，體重指數高的人，氣道中堆積的脂肪就較多。

歐洲呼吸學會主席特羅斯（Thierry Troosters）表示，這是一個重要的發現，解開了體重和呼吸系統疾病之間的關聯性，並指出超重或肥胖可能會使氣喘患者的症狀更嚴重。

下一步研究人員將尋找一種方法，測量活著的受試者的肺部脂肪組織，以證實減肥是否可以扭轉肥胖對呼吸健康的潛在影響。

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