中途島再發現航母沈船！疑日本機動部隊旗艦「赤城號」

2019-10-21 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕微軟共同創辦人艾倫（PaulAllen）生前所籌組的沉船搜索團隊「RV Petrel」繼上週在中途島海域發現日本航母「加賀號」後，在距離「加賀號」18海里處發現另一艘沈船，疑為日本航母部隊旗艦「赤城號」。

與「加賀號」沉沒點相近 疑為「赤城號」

「RV Petrel」臉書今（21日）公布另一項發現，他們在「加賀號」殘骸附近發現另一艘沈船，這艘沈船靜躺在5281.1公尺深的海底，距離「加賀號」殘骸僅18海里，由於「RV Petrel」仍有其他任務，無法在中途島海域久待，無法進一步確認沈船身分，不過水下機器人正進行高解析度分析，很快就會有新信息出爐。

「RV Petrel」表示這艘沈船，應為日本航母「赤城號」或是「蒼龍號」，根據聲納的初步探測顯示，該殘骸長約262公尺，與「赤城號」相近，「赤城號」全長約260公尺，「蒼龍號」較小，全長為227.5公尺，底下網友也紛紛表示，目前跡象都指向是「赤城號」。

日軍機動部隊象徵

「赤城號」原設計為戰鬥巡洋艦，在進行多次大規模改造後，成為航空母艦，以第一航空戰隊旗艦的名號服役了15年，被視為日軍機動部隊象徵，山本五十六曾擔任過「赤城號」艦長，日本精銳飛行員均曾在此艦服役過，堪稱日本海軍航空兵的搖籃。

1941年與航母「加賀號」組成第一航空戰隊，旗艦「赤城號」帶領其他5艘航母，成功攻擊珍珠港，在珍珠港事變後，「赤城號」橫掃各地，曾空襲拉包爾、空襲澳洲達爾文港，並在印度洋海戰中重創英國皇家海軍。

中途島海戰戰沉

1942年6月4日中途島海戰爆發，當天上午10點許，機動部隊旗艦「赤城號」遭到美軍俯衝轟炸機突襲，1枚炸彈貫穿甲板在機庫內引爆，造成船隻大火，儘管一度控制狀況，但隨著航空燃油被點燃，「赤城號」火勢開始不可收拾，最後被迫棄艦。

由於「赤城號」在當時日本擁有極高的知名度，加上自己曾擔任過艦長，山本五十六不願放棄機動部隊歷史悠久的旗艦，企圖以其他軍艦拖曳的方式挽救航母，至隔日清晨眼見戰況不利，全軍被迫撤退，當時「赤城號」仍漂浮在海面上；由於害怕被美軍俘獲，山本五十六下令用魚雷擊沉該艦。

「赤城號」全艦官兵1630人以及64名第一航空艦隊幕僚中，有8名軍官、213名士兵戰死，損失飛行員7人，由於日軍在中途島海戰損失「赤城號」、「加賀號」、「蒼龍號」、「飛龍號」4艘精銳航母，讓美日雙方海空戰力差距大為縮小，讓美軍可以提前展開反擊，逐步扭轉太平洋戰爭局勢。

RV Petrel在中途島海域再次發現一艘航母沈船，由於體積相仿，疑為日本機動部隊旗艦「赤城號」。（圖擷自臉書「RV Petrel」）

在中途島海戰中躲避美軍轟炸的「赤城號」（右下）。（圖擷自臉書「RV Petrel」）

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