馬匹累倒市中心 動保團體要求羅馬市長禁觀光馬車

2019-10-20 23:33

〔編譯茅毅／綜合報導〕在一匹拉馬車的馬兒，17日因過勞而累倒羅馬市中心繁忙的商店街「孔多蒂街」（Via dei Condotti）後，義大利動保團體呼籲羅馬市長等義國領袖，停止對動物不正當的剝削，禁止供觀光客乘坐的觀光馬車。

這匹馬在孔蓋上滑倒時，正拉著觀光馬車穿梭在羅馬狹窄的街道。據稱車伕當時不顧路人的懇求，未先帶馬兒去找獸醫檢查，反而繼續其原定前往羅馬著名觀光景點「西班牙階梯」（Spanish Steps）的行程。

對此，義國動物和環境社運團體Alleanza Popolare Ecologista的發言人西多里（Rinaldo Sidoli）說，以過時的傳統的名義，使動物承受不人道的勞動，就是虐待動物。羅馬的馬兒們被迫、違反牠們的意志，拖拉超重的負荷（光馬車部分就重達800公斤），在吵雜的交通中，跑在濕滑的路面上。因此要求羅馬市長拉吉（Virginia Raggi）中止此一對動物的不正當剝削。

拉吉是義國反體制政黨「五星運動」（M5S）政治人物，2016年6月當選羅馬市長，成為羅馬建城3000年來首位女市長。羅馬的觀光馬車生意獲利豐厚，馬車上載4名遊客繞行羅馬幾個主要古蹟，業者收費達350歐元（約1.2萬台幣）。

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