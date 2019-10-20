中國不愛巴基斯坦城市鐵路 傳日本有意接手

2019-10-20 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國與巴基斯坦的「中巴經濟走廊」（CPEC）是中國「一帶一路」的重中之重，然而巴國鐵道部長拉賈（Skindar Sultan Raja）上周二在參議院中表示，由於中國對巴國最大都市喀拉蚩（Karachi）市區鐵路更新興趣缺缺，喀拉蚩所屬的信德省（Sindh）有意向日本「國際協力機構」（JICA）尋求貸款，若此事為真將是日本首次進軍CPEC的工程。

《日經新聞》報導，喀拉蚩市區環狀鐵路（Karachi Circular Railway，KCR）曾是喀拉蚩的交通動脈，現在卻已廢棄，2010年時JICA曾調查過重啟的可行性，也願意提供貸款，到了2016年底此鐵路項目卻被劃入CPEC中，但中國對此建設始終興趣缺缺，也未被正式劃入一帶一路工程中。

經過多次求助，卻受到中國不感興趣的挫折後，信德省現在把目光轉向日本，拉賈透露，JICA願意貸款26億美元，且條件比中國還要好，報導指出若此案成真的話，將是日本首次踏入CPEC內部，也將讓外界更加認為CPEC建設已經落後。

報導提到，KCR面臨的問題不只是中國興趣缺缺，2018年以後，CPEC的規模已明顯縮水，這段期間巴基斯坦對中國大量貸款越發質疑，包含中國貸款項目的收益，以及出賣主權等問題，而中國現在經濟也障礙重重，難以像以往那樣「大灑幣」。

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