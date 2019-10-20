若開徵要上繳55億美元！ 臉書CEO祖克柏對富人稅搖頭

2019-10-20 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕佛蒙特州聯邦的參議員、民主黨總統參選人桑德斯日前提出，美國社會不需有過多的億萬富豪，應立即開始徵收富人稅，並表示課徵的富人稅應由美國政府統一決定如何分配這筆稅金，去資助哪些企業和機構。但臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）18日接受福斯新聞（FOX NEWS）採訪時表示極力反對。

根據華盛頓郵報報導，日前在一次福斯新聞記者採訪中，祖克柏對美國的財富不平等程度表示了不安，並表示他懷疑將億萬富翁的財富移交給政府是否可能會導致更糟糕的結果。祖克柏回應到「有人認為某些人財富大量累積，所以政府應該把錢拿走，甚至決定要如何分配這筆錢。但對於研究，世界上有各式各樣的慈善機構和組織，各自將不同的理念落實，我相信不同理念之間互相競爭比較好。」

桑德斯（Sanders）是2020年的總統候選人，上個月在接受《紐約時報》採訪時表示他認為美國不應該有億萬富翁。並認為若是其資產超過3200萬美元者，應繳交1%富人稅，稅率會隨著資產總額逐步加高，例如若資產超過100億美元者，應繳8%富人稅。

桑德斯陣營估計，若是桑德斯的富人稅正式開徵，臉書首席執行官祖克柏第一年就得繳交55億美元（約台幣1700億元）的富人稅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法