減肥快看！英國研究：吃早餐前先運動 可燃燒2倍脂肪

2019-10-20 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕吃早餐再運動或吃之前先運動的爭論存在許久，支持先吃早餐的人認為，運動前進食會增加血糖，使身體更有精力並提高鍛煉的強度和時間；支持先運動的人認為，在空腹下能夠燃燒更多脂肪。如今英國頂尖研究型大學的實驗顯示，後者竟然真的可以燃燒兩倍脂肪。

據《CNN》報導，英國巴斯大學運動生理學家岡薩雷斯（Javier Gonzalez）參與了該項研究，專家們將30名肥胖男人分成先進食組和後進食組，結果發現先運動再吃早餐燃燒的脂肪更多。

會有這樣的現象，主因在於空腹運動時會迫使身體從儲存的碳水化合物提取能量，一旦碳水化合物被迅速用完，接下來身體就會燃燒脂肪來獲得能量。

雖然將時間放大到6個星期來看，兩組減輕的體重並沒有太多的差別，但研究人員認為後進食組的健康已發生了重大改變，因為空腹運動會使肌肉對控制血糖的胰島素更敏感，從而降低罹患糖尿病和心臟病的風險。

岡薩雷斯表示，兩組減輕的體重相似，健康狀況也差不多，但後進食組對胰島素的反應能力明顯增加，這是極為重要的一點。

不過，空腹運動也有需要注意的地方，首先便是注意補水，最好是喝白開水或運動飲料。另外，在運動後的15分鐘到30分鐘之內，要吃一頓碳水化合物與高品質蛋白質比例為4:1的食物，水果和低脂希臘優格、綜合果汁或香蕉、花生醬都是不錯的選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法