G7擬選旗下度假村舉辦遭批自肥 川普怒改地點

2019-10-20 11:29

〔即時新聞/綜合報導〕白宮日前宣布明年在美舉行的七大工業國集團高峰會(G7),地點將選在美國總統川普名下的佛州邁阿密多爾高球度假村,引發自肥批評,儘管川普強調這地點相當適合G7會議,自己也是無償提供,但由於民主黨跟媒體不理性的攻擊,他決定放棄這項決定,另覓其他地點。

美國總統川普有意讓明年七大工業國集團高峰會(G7)在他的佛州邁阿密多爾高球度假村舉行,遭到輿論批評自肥,眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)認為這完全不可能;民主黨全國委員會還發表一份聲明指出,多爾高球度假村的業績比4年前下降了69%,質疑川普利用G7來挽救旗下的事業。

白宮表示,政府可以在多爾高球度假村用「成本價」舉辦G7,預算比其他候選地少一半,能節省數百萬美元,總統不會在G7峰會上獲利,也做好被批判的心理準備;不過除了民主黨外,共和黨自家人也認為不妥。

川普在台灣時間今(20日)上午發推特表示,「我認為用邁阿密的川普多爾高球度假村接待G7領導人,是在為我們的國家做一些非常有益的事情。那裡很大、很氣派,佔地數百英畝,旁邊緊鄰邁阿密國際機場,有寬廣的宴會廳和會議室,每個代表團將擁有50至70個建築物。」

川普強調,他願意在沒有利潤或者在法律允許的情況下,零成本為美國做這件事,但與往常一樣,充滿敵意的媒體和民主黨瘋了。

最後川普宣布,由於「媒體以及民主黨瘋狂且不理性的敵視」下,不再考慮把多爾高球度假村作為2020年G7峰會的主辦地,將立即開始尋找包含大衛營(Camp David)等地點的可能性。

....Therefore, based on both Media & Democrat Crazed and Irrational Hostility, we will no longer consider Trump National Doral, Miami, as the Host Site for the G-7 in 2020. We will begin the search for another site, including the possibility of Camp David, immediately. Thank you!