用愛面對散彈槍！學生持槍入校 教練溫情擁抱化解危機

2019-10-20 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州波特蘭市帕克羅斯高中的美式足球與田徑教練洛威（Keanon Lowe）被認為是大英雄，因為他5月17日時解除了持槍學生的武裝拯救了全校，不過當時新聞都描寫他是將學生摔倒在地上，如今檢方釋出現場監視器影片，洛威竟然是用愛的擁抱化解危機，讓網友們驚呼連連。

據《ABC》報導，從監視器影片可以看到，洛威從鏡頭前出現時，已經和學生格拉納多斯-迪亞茲（Angel Granados-Diaz）抱在一起，同時也把對方的散彈槍拿在手上。在洛威的示意下，另一名老師趕緊前來把散彈槍拿走。

曾是奧勒岡大學美式足球校隊隊員的洛威透露，迪亞茲拿著槍枝進入教室時，他剛好靠得很近便用雙手把散彈槍拿了過來。影片中顯示，洛威抱著迪亞茲並不斷安慰地拍著學生的背，而迪亞茲似乎也情感崩潰地抱著教練不放。

19歲的迪亞茲後來被確認患有精神健康危機，他對在公共場所內非法持有槍枝等罪嫌認罪，被判處3年緩刑。

相關影片請見：

Breaking News: video of Coach Keanon Lowe disarming Parkrose High School gunman Angel Granados-Diaz. More to come. pic.twitter.com/d7wK9ES6zi — Dan Tilkin （@DanTilkinKOIN6） 2019年10月19日

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