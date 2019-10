用愛面對散彈槍！學生持槍入校 教練溫情擁抱化解危機

2019-10-20 11:09

〔即時新聞/綜合報導〕美國奧勒岡州波特蘭市帕克羅斯高中的美式足球與田徑教練洛威(Keanon Lowe)被認為是大英雄,因為他5月17日時解除了持槍學生的武裝拯救了全校,不過當時新聞都描寫他是將學生摔倒在地上,如今檢方釋出現場監視器影片,洛威竟然是用愛的擁抱化解危機,讓網友們驚呼連連。

據《ABC》報導,從監視器影片可以看到,洛威從鏡頭前出現時,已經和學生格拉納多斯-迪亞茲(Angel Granados-Diaz)抱在一起,同時也把對方的散彈槍拿在手上。在洛威的示意下,另一名老師趕緊前來把散彈槍拿走。

曾是奧勒岡大學美式足球校隊隊員的洛威透露,迪亞茲拿著槍枝進入教室時,他剛好靠得很近便用雙手把散彈槍拿了過來。影片中顯示,洛威抱著迪亞茲並不斷安慰地拍著學生的背,而迪亞茲似乎也情感崩潰地抱著教練不放。

19歲的迪亞茲後來被確認患有精神健康危機,他對在公共場所內非法持有槍枝等罪嫌認罪,被判處3年緩刑。

Breaking News: video of Coach Keanon Lowe disarming Parkrose High School gunman Angel Granados-Diaz. More to come. pic.twitter.com/d7wK9ES6zi