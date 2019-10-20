西伯利亞非法大壩倒塌15死14傷、恐波及附近城鎮

2019-10-20 07:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯西伯利亞克拉斯諾亞爾斯克市（Krasnoyarsk）以南約160公里處的大壩，昨（19日）凌晨突然坍塌沖走附近金礦工人，目前已知至少造成15死14傷，疑還有多人失蹤，而危機正在擴大，擔憂波及到附近城鎮，俄羅斯總統普廷已下令徹查，並嚴防事態擴大。

綜合媒體報導，這個大壩是在昨天凌晨2點左右發生倒塌事故，衝垮附近一座開採中的金礦，正在睡覺中的工人被大水、泥漿衝走，據悉，該礦場宿舍約有80名工人，但現知已有15死、14傷，尚有約13人失蹤。

而糟的是，這個大壩是一個非法大壩根本沒在政府列案管轄，政府單位並沒有相關大壩工程的資料，如今發生倒塌造成嚴重死傷，當局擔憂波及到其他城鎮，正在徹查中。

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