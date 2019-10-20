英相強生脫歐協議受阻 留歐派群眾歡欣鼓舞

2019-10-20 03:11

〔中央社〕英國首相強生的脫歐協議今天在國會受阻，國會通過前保守黨議員萊特溫提出的修正動議，決定先立法再脫歐，強生的脫歐協議必須下週再戰。消息一出，場外留歐派群眾歡欣鼓舞。

英國國會時隔37年在星期六開會，被稱為「超級星期六」。強生（Boris Johnson）的脫歐協議本來預定將在下午2時30分後表決，殊不知萊特溫（Oliver Letwin）的修正動議以322票同意、306票反對率先通過，強生的協議根本沒辦法端上台。

萊特溫提出的修正動議，允許國會擱置強生版脫歐協議，直到相關施行立法通過才放行。這導致「班恩法案」（Benn act）立刻被自動啟動。班恩法案也就是反無協議脫歐法案，規定強生必須在19日之前達成脫歐協議，或取得國會同意無協議脫歐，若兩者都辦不到，就必須致函請求歐盟延長脫歐期限至明年元月31日。

不過，強生今天卻說他不會和歐盟協商再一次延後脫歐，而是會從下週立刻展開立法行動。脫歐劇本接下來要怎麼寫，十分撲朔迷離。

在國會場外，數十萬挺歐派群眾上街遊行。「人民投票」（People's Vote）主辦的遊行活動從公園巷（Park Lane）出發，一路前進到國會前廣場。許多群眾揮舞歐盟旗幟、頭戴歐盟圖案的貝雷帽，強調要續留歐盟的決心。主辦單位表示，參加人數突破100萬人。

當議員阻擋強生協議的消息傳出後，群眾爆發出歡呼聲，有人開始播放音樂、隨之起舞，現場瞬間變成嘉年華會。

留歐派的倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）對群眾表示：「倫敦之所以是全世界最偉大的城市之一，原因在於100多萬名、來自歐盟的倫敦人所付出的貢獻。」

他表示：「他們是我們的朋友、家人、鄰居、同事，但在過去3年多，他們感到焦慮、害怕、擔憂和心痛。而我，身為你們的市長，也是他們的市長，我的訊息很清楚：這裡歡迎你們。」

沙迪克汗說：「我對於議會的訊息也很清楚。這不是一場遊戲，這比政黨政治更重要，這是要捍衛民主，是為了下一代，是為了阻止英國政府進行有史以來最慘重的經濟自殘。現在是時候停止脫歐，是時候讓英國民眾有權做最後決定。」

不過，留歐派群眾在興奮的同時，也對脫歐派議員十分不友善，包括內閣大臣戈夫（Michael Gove）、保守黨下議院領袖芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）離開國會時都被喝倒采，兩人在警方護送下離開。商業大臣李德森（Andrea Leadsom）也在推特表示，她面對恐怖辱罵，所幸有警方保護。（編輯：劉學源）

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