香港人反抗》勇敢發聲！20日九龍大遊行以「個人名義」照常舉辦

2019-10-19 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港明（20）日由民陣發起的九龍遊行遭警方反對後，今（19）日上訴遭駁回，確定不得合法舉行。但香港民主派3位前議員及民陣副召得知消息後，以「個人名義」接下遊行主辦權，宣布遊行將按原計劃舉行，呼籲港人勇敢發聲，並表示願意承擔法律責任。

據《立場新聞》報導，香港民間人權陣線原訂於明（20）日下午發起九龍和理非大遊行，主訴求「成立獨立調查委員會」、「五大訴求缺一不可」以及解散香港警隊，路線從尖沙嘴梳士巴利花園（Salisbury Garden），行經九龍公園至高鐵西九龍總站解散。

然而遊行申請遭港警以「有鬼說」、「公眾安全」及「港鐵高鐵為高風險建築物」等理由發出反對通知書，今（19）日民陣提出上訴，遭委員會駁回。

民主派3名前議員何俊仁、梁國雄、何秀蘭，以及民陣副召陳皓桓不滿港府決定，下午表示將以「個人名義」承辦此次遊行，願意承擔法律風險和責任，呼籲港人勇敢發聲，共同面對白色恐怖。

陳皓桓指出，集會遊行是港人在《基本法》中所擁有的憲法保障權利，「不需要得到警方批准」。他強調遊行將以和理非的形式進行，呼籲警方不要進行任何形式的阻撓。

陳皓桓表示，這次遊行將為4人以個人名義發起，與民陣無關，也已準備好面對法律風險。他說，港府、警察和黑社會暴力，正是要讓人民害怕，若選擇沉默不發聲，體制的暴力只會繼續增加。

此外，針對民陣召集人岑子杰遇襲一案，前立法會議員梁國雄指出，人民面對壓制不得不出來反抗，「攻擊一個人就等於攻擊所有人」，香港人應勇敢上街表達「免於恐懼」的訴求；何俊仁也表示，香港民眾若因為岑子杰遇襲而感到憤怒，那就更不該退縮，呼籲港人和勇（和平、勇武）一家，繼續抗爭。

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