埃及紅星亂入駕駛艙錄影炫耀！ 機長遭吊照終身禁飛

2019-10-19 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕埃及當紅演員兼歌手穆罕默德．拉馬丹（Mohamed Ramadan），13日在社群軟體推特和IG分享一段影片，片中可見他走進飛行中的駕駛艙內，並坐上副駕駛座、手握操縱桿，向粉絲炫耀自己「人生第一次開飛機」，拉馬丹的影片一出引發大批鄉民不滿，而片中的飛航人員事後也受到埃及當局嚴厲處分。

綜合媒體報導，拉馬丹當時與樂團搭乘埃及史馬特航空公司（Smart Aviation）的專機，沒想到在飛航途中，拉馬丹竟跑進駕駛艙裡玩鬧，還坐在副駕駛座上、握住操縱桿，假裝自己會開飛機，一旁的機長與讓位的副機長也都玩得不亦樂乎，最讓人無言的是，拉馬丹不僅將整段過程全部錄下，還po到社交平台向粉絲炫耀。

根據外媒報導，在拉馬丹的影片曝光之後，其譁眾取寵的行徑引起埃及網友憤怒，還有人揚言要發起抵制行動，此外，同意讓拉馬丹進入駕駛艙的機長因違反航空法，事後遭埃及民航局吊銷執照並終身禁飛，副機長則被停飛一年，而史馬特航空公司執行長也為此事辭職以示負責。

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