香港人權法案備受關注 美參院最快可望下週表決

2019-10-19 01:59

〔中央社〕美國聯邦眾議院近日通過「香港人權與民主法案」，外界關切參議院何時會表決法案。參院對應法案提案人、共和黨籍參議員盧比歐的幕僚表示，表決時間可望落在下週或是下下週初。

美國參眾兩院皆在6月推出「香港人權與民主法案」，要求美政府每年點名、制裁侵犯香港人權人士，並盼協助捍衛香港自治權。兩院外委會上個月25日相繼無異議通過各自法案版本，眾議院並在16日以口頭表決方式，全院無異議通過眾院版。

參議員盧比歐（Marco Rubio）媒體辦公室今天透過推特（Twitter），上傳一張盧比歐手拿挺香港T恤的照片，並寫道：「參議員盧比歐與勇敢的香港人站在一起，他們主張香港長久以來備受珍惜及被承諾的自治權與自由，必須被維持且不受北京干涉。」

盧比歐媒體辦公室並表示，參議院很快就會通過盧比歐的「香港人權與民主法案」。

盧比歐幕僚告訴中央社，共和黨參議員昨天在午餐時，討論盧比歐的「香港人權與民主法案」，盧比歐事後並告訴現場記者，「我們希望在下週或是下下週初」，法案就能在參院進行表決。

盧比歐幕僚表示，雖然參院目前尚未將「香港人權與民主法案」排入表決議程，但他們對法案能在下週或是下下週初表決感到樂觀。

眾院版香港法案通過後，外界不斷關切參議院何時會就對應法案進行表決。參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）16日晚間推文表示，香港人民有權表達意見，美國與他們站在一起。舒默也tag參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）並對他喊話：「眾院剛剛通過『香港人權與民主法案』，是參院表決的時候了。」

除了舒默，參議院民主黨黨鞭杜賓（Dick Durbin）及民主黨籍參議員馬基（Ed Markey）也呼籲，參院應盡快就參院版香港法案進行表決。馬基強調，美國應該傳遞強而有力訊息，支持香港自治與基本自由權。

依據美國立法程序，法案在兩院負責委員會通過後，還須參眾全院通過並協調出一致版本，才能交由總統簽署並生效。（編輯：徐睿承）

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