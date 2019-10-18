香港人反抗》港11校中學生「反警暴」集會 哀悼抗爭犧牲者

2019-10-18 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港11所中學組成的「反修例關注組」，今（18日）稍早在港大中山廣場舉行反警暴集會，大會指有400多名學生參與。期間，一名中學生表示，參與抗爭的最大犧牲，是要付出她與父母的關係；另一名港大學生則表示，中學生投入社運很「可悲」，認為大人能走得更前，而非由中學生承擔社會責任。

綜合港媒報導，有中學生在18日傍晚5點舉行反警暴集會，香港皇仁、聖保祿、嘉諾撒聖方濟各等11所中學均有學生到場參與，戴上口罩表示對《禁蒙面法》的反彈，並為抗爭犧牲的人默哀，學生、律師、義務急救員等身分的參加者紛紛出面，講述對警方近期濫捕行徑的不滿。另外，由於校園屬私人場所，戴口罩並不違法。

《立場新聞》報導，就讀香港真光中學的2名中六女學生，表示現時要準備考試，僅能參與後援工作，並指雖然中學生尚未進入社會，不需承受太重的心理負擔，但生活易受到父母限制，例如斷金援等。

其中一名女學生提到，她的父母是深藍人士（藍絲，指挺警執法者），總批評示威者是「曱甴」（蟑螂），而她經常和父母吵架，出門抗爭也只能聲稱是要補習或逛街，因此對她來說，參與示威的最大犧牲是和父母的關係。

不過，儘管她不太喜歡政治，但看著香港近年充斥的弊病，未來仍希望能考上相關科系，投身政治解決社會問題。

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