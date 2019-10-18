港人20日九龍遊行遭警方反對！民陣：已提出上訴

2019-10-18 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續超過4個月，「民間人權陣線」日前發起20日在九龍區舉行遊行，呼籲港府「廢除惡法、獨立調查、重組警隊」，計畫由尖沙咀梳士巴利花園遊行到高鐵西九龍站，警方今（18）日向民陣發出「反對通知書」，民陣於今日下午與民主派召開記者會表示，已經向上訴委員會提出上訴。

綜合港媒報導，反對通知書內容指出，民陣自今年6月起的遊行和集會結束後，附近都會發生衝突和暴力事件，導致市民、記者及警員受傷，且示威群眾有堵塞交通、縱火、破壞商店、使用土製炸彈及汽油彈等武器經驗。

港警表示，這次遊行的地點「接近易受衝突或暴力事件影響的高風險建築物」，包括港鐵、高鐵及警署等，且他們「有理由相信」部分人士會偏離遊行路線，作出破壞行為。即使民陣在15日與警方討論後，警方仍認為無助於維持公眾安全，因此決定發出反對通知書。

民陣於今日下午與民主派召開記者會批評警方「離譜」，在沒有合理的理由下反對遊行，並無解決社會核心問題，將會堅持上訴，若警方想要市民和平表達訴求，應發出不反對通知書，也盼上訴委員會能作出合理、合法的決定。

民陣表示警方對示威者使用的肢體武力不斷升級，實屬濫權與濫捕，呼籲港府不要護短，更批評《禁蒙面法》剝奪了港人的表達自由，阻嚇港人保障人身安全及行使集會的權利。

民陣認為要廢除反蒙面法、成立獨立調查委員會，並以專業、客觀方式追究警方使用過度武力，並建議重組警隊。其中有民主派立法會議員表示，日前遭鐵槌襲擊的民陣召集人岑子杰可能會影響遊行，初判週日遊行人數會相當多，盼能以和平理性方式進行。另外，岑子杰目前在廣華醫院接受治療，目前身體情況穩定。

香港「民間人權陣線」日前發起20日在九龍區舉行遊行。（圖擷自民間人權陣線 Civil Human Rights Front臉書）

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