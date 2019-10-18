土耳其同意停火 敘利亞庫德族民兵接受協議

2019-10-18 13:45

〔中央社〕土耳其今天同意停火5天，讓庫德族民兵撤出土方曾試圖占領的「安全地帶」。庫德族領導的敘利亞民主力量總司令表示接受與土耳其在敘北的停火協議，並採取必要行動落實。

路透社報導，美國總統川普讚揚這項協議，對土耳其而言則是一大勝利。

美國副總統彭斯（Mike Pence）在安卡拉與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會談後宣布土方同意停火，川普稱讚這能救「數百萬條人命」。

但報導分析，一旦協議落實、庫德族民兵撤離，土耳其本月9日宣布展開攻勢的主要目標都會實現，包括掌控一片深入敘利亞境內30多公里的地帶。這裡是庫德族昔日在美軍支援下所占的地盤。

目前也不清楚敘利亞民主力量（SDF）是否會完全遵守協議。SDF總司令柯巴尼（Mazloum Kobani）表示，這項協議「僅是開端」，不會讓土方達成目標。

柯巴尼今天告訴Ronahi電視台，SDF會接受與土耳其在敘利亞北部停火協議，但也表示限於敘利亞城鎮拉斯埃恩（Ras al-Ain）和特爾阿布雅德（Tel Abyad）之間的邊境地區。

美土會談後發出的聯合聲明說：「安全地帶將主要由土耳其武裝部隊負責施行。」聲明說，華府和安卡拉當局將聯合處置被關押的伊斯蘭國（IS）戰士及家屬，還表示擔憂這個激進組織可能捲土重來，再度攻擊西方國家目標。

土耳其一名官員告訴路透社，土方在與美國會談中得到的結果「正是我們想要的」。土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示這是暫停行動，全是為了讓庫德族戰士撤離。

卡夫索格魯說，庫德族戰士將被迫放棄重型武器，他們的據點也將被摧毀。他拒絕稱這是「停火」協議，還稱只有合法各方才能達成停火協議，而庫德族民兵被土耳其視為恐怖組織，因此不具合法性。他強調，恐怖分子完全離開安全地帶後，就會停止整場行動。

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