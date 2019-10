《小丑》在香港引共鳴！ 這些台詞港人想對政府說...

2019-10-18 15:40

警告:本文含有部分劇透,請斟酌閱讀。

〔即時新聞/綜合報導〕社會階級、貧富差距、蒙面抗爭、以武制暴,這是電影《小丑》述說的故事,卻也是香港近月來的真實街頭場景。一張巨幅《小丑》海報望著香港街頭燃燒的照片,道出香港民眾的心聲,更有人說現今的香港就宛如電影裡虛構的「高譚市」(Gotham City)。

貧富差距、政府漠視、禁蒙面法、廢青

《BBC中文網》報導引述香港網友及評論家觀點,整理出電影《小丑》與香港現況的幾個類似之處:

● 電影裡的高譚市是貧富差距懸殊的城市;香港也面臨嚴重的貧富差距問題,其吉尼係數(描述貧富差距的指標)經常排名世界前10名。

● 電影主角是社會邊緣人,參選市長的富翁韋恩(Thomas Wayne)曾諷刺社會上無法改善生活現況的人只是「小丑」;香港特首林鄭月娥曾批評示威者是社會上的「廢青」(have no stake in the society),部分香港警員及建制派議員也指稱示威者為「曱甴」(蟑螂)。

● 電影主角多次與心理師見面,述說自己的經歷,但心理師面臨失業而心不在焉、忽視主角,主角忍不住說「You don't listen,do you?」(你沒在聽我說,對不對);有香港示威者認為這是他們想對政府說的話,認為政府漠視他們。

● 電影中的示威者戴上小丑面具進行抗爭;香港的示威者也為了對抗警方的催淚彈而戴上防護面罩,甚至催生出《禁蒙面法》。

如同道盡香港市民的心聲

報導指出,本月6日晚間,香港的示威群眾再度與警方發生激烈衝突,示威者於港鐵旺角站出口縱火,香港記者鄭先生隨後拍下一張照片,是旺角站後方一幅巨大的《小丑》海報靜靜望著燃燒的旺角站出口,這張照片在社群媒體上廣泛流傳。

對於照片廣為流傳,鄭先生表示始料未及,他認為主因來自於香港市民對電影情境有共鳴及感觸。鄭先生舉出電影裡「You don't listen, do you?」、「Is it just me, or is it getting crazier out there?」(是只有我,還是這個世界越來越瘋狂了?),認為這些台詞道出市民的心聲。更有網友看完電影離開戲院後,覺得自己根本沒有離開電影的世界。

鄭先生最後拋出一個問題,「市民到底對當今的社會有多絕望和憤慨,才會讓大家在看完《小丑》之後產生共鳴?」他認為那張照片廣泛流傳的背後原因值得三思。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法