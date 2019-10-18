被告列席陪審員？ 委內瑞拉獲聯合國人權理事會席位

2019-10-18 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉崩潰的經濟已拖垮民生，政治局勢也因反對派領袖獲議會承認為臨時總統，與原總統馬杜羅政權展開對峙而動盪不安。外媒指出，馬杜羅政權領導下的委國被指控是侵犯人權慣犯，如今卻在最新聯合國人權理事會上獲得席次，「就像被告獲列席陪審員般荒謬」。

根據《CNN》報導，在美國紐約聯合國總部日前舉行的人權理事會成員選舉中，委內瑞拉以105票比96票擊敗了哥斯大黎加，獲選為人權理事會新成員，任期從2020年1月1日生效，為期長達3年。

委內瑞拉外長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）將這次的勝利稱為「歷史性的決定」，他強調，儘管美國及其盟國聯合插手這次激烈且殘酷的競選活動，委內瑞拉依舊贏得最終的勝利。

然而，消息傳出後立即引發美國及眾多國際人權組織不滿，美駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）以「聯合國一次難堪的紀錄及委內瑞拉人民的悲歌」來形容此一事件。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）今年7月提出一份深度報告，指控委內瑞拉總統馬杜羅政府縱容疾病肆虐該國，且基於政治目的使用國際援助糧食，此外，該報告還提供委國安全部隊侵犯人權的證據，包括酷刑及法外處決，對此，馬杜羅全盤否認，稱該報告非正確事實。

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