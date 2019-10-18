歐盟峰會通過脫歐協議 無意延後期限

2019-10-18 04:11

〔中央社〕歐盟峰會今天通過與英國達成的新脫歐協議，不過法國總統馬克宏示警需關注英國國會是否會通過，而歐盟執委會主席則說若未通過，無意再延後脫歐期限。

歐盟28個會員國領袖今天下午齊聚布魯塞爾舉行峰會，在峰會召開數小時前英國首相強生（Boris Johnson）和歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）宣布雙方談判團隊達成新脫歐協議草案，並在送交歐盟峰會討論後正式通過。

不過即使布魯塞爾與倫敦達成協議，脫歐仍可能會有變數，現在各方注意焦點都集中在倫敦當局，看強生是否能獲得足夠支持，推動國會通過協議，並如其先前誓言，能在10月31日脫歐期限帶領英國脫離歐盟。

在與歐盟達成共識後，強生19日將把協議帶回下議院交付表決。這項協議不確定能否獲國會批准，因為甚至在宣布達成脫歐協議前，強生的盟友北愛民主聯盟黨（DUP）就拒絕這項妥協案。

馬克宏（Emmanuel Macron）在峰會受訪時先表示，達成協議是好消息，且這項協議符合歐盟設定的目標，即捍衛單一市場的完整性，並維護愛爾蘭島和平等。

不過，他話鋒一轉也提到協議接下來還需經過英國國會和歐洲議會的批准。對此歐盟在滿意之際也需警覺，關注英國國會是否批准這項協議。

而榮科同樣在峰會場邊被媒體詢問英國國會是否會通過新脫歐協議，他說英國國會不是他業務範圍，他希望能通過，強生也有自信會通過，但「這是強生的工作，不是我的」。

媒體再追問若英國國會若不通過是否又會延後脫歐？榮科說已經達成協議就沒有理由進一步拖延，協議必須被通過，無論如何都不會延後。

不過，榮科的任期只到今年10月31日，新任歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則在11月1日上任，她今天也出席峰會，喊話希望協議能得到英國國會的批准。（編輯：徐崇哲）

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