北京不滿外交官須報備會面 美助卿：僅回應中方作法

2019-10-18 03:35

〔中央社〕美國國務院昨日宣布，中國駐美官員須報備與美政府、學術或研究人員的會面，遭北京批評違反維也納公約。國務院亞太助卿史達偉今天強調，新規只是回應美外交人員在中國所受待遇。

多個美國機構今天針對美中關係舉辦座談會，並邀請美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）擔任主講嘉賓。史達偉在演說中，特別提及國務院昨日針對中國外交人員所宣布的新規定，他並強調，新規不是為了切斷美中雙邊溝通，而是降低中方所設的溝通阻礙。

曾派駐美國駐北京使館擔任武官的史達偉表示，新規定只是回應美國外交人員在中國所受的待遇。他透露，美國外交人員在中國，與當地人員接觸必須請求中方同意，但請求卻常被駁回。

美國國務院資深官員昨日宣布，中國駐美外交人員即日起，在美與國務院、地方政府官員的會面，或是拜訪教育及研究機構的行程，都須提前報備。

這位官員表示，美國駐中外交人員無法不受限制地接觸與他們工作重要相關人士，但中國外交官卻能充分利用美國開放社會，與各種不同人員見面。國務院官員強調，新規目的是讓美、中外交官在駐在國所受待遇「達到比較互相的狀況」，並希望北京能因此給予美外交人員較多權限。

對此，中國駐美使館昨日透過推特（Twitter）回擊，指控國務院最新規定違反1961年「維也納外交關係公約」（Vienna Convention on Diplomatic Relations）。中國使館表示，公約第25條規定，接受國應給予使館執行職務之充分便利，「但美方現在做的卻是完全相反」。

中國駐美使館也強調，北京對美國駐中外交、領事人員並無類同F5R4201.CAP [IN] 10/18/19 03:30:49北京不滿外交官須報備會面 美助卿：僅回應中方作法〔中央社〕美國國務院昨日宣布，中國駐美官員須報備與美政府、學術或研究人員的會面，遭北京批評違反維也納公約。國務院亞太助卿史達偉今天強調，新規只是回應美外交人員在中國所受待遇。

多個美國機構今天針對美中關係舉辦座談會，並邀請美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）擔任主講嘉賓。史達偉在演說中，特別提及國務院昨日針對中國外交人員所宣布的新規定，他並強調，新規不是為了切斷美中雙邊溝通，而是降低中方所設的溝通阻礙。

曾派駐美國駐北京使館擔任武官的史達偉表示，新規定只是回應美國外交人員在中國所受的待遇。他透露，美國外交人員在中國，與當地人員接觸必須請求中方同意，但請求卻常被駁回。

美國國務院資深官員昨日宣布，中國駐美外交人員即日起，在美與國務院、地方政府官員的會面，或是拜訪教育及研究機構的行程，都須提前報備。

這位官員表示，美國駐中外交人員無法不受限制地接觸與他們工作重要相關人士，但中國外交官卻能充分利用美國開放社會，與各種不同人員見面。國務院官員強調，新規目的是讓美、中外交官在駐在國所受待遇「達到比較互相的狀況」，並希望北京能因此給予美外交人員較多權限。

對此，中國駐美使館昨日透過推特（Twitter）回擊，指控國務院最新規定違反1961年「維也納外交關係公約」（Vienna Convention on Diplomatic Relations）。中國使館表示，公約第25條規定，接受國應給予使館執行職務之充分便利，「但美方現在做的卻是完全相反」。

中國駐美使館也強調，北京對美國駐中外交、領事人員並無類似要求，並指光在去年，美國外交人員就拜訪中國大學超過160次。

被問及中國駐美使館批評，史達偉表示，美方的目標很單純，就是尋求與中國有全面的公平互惠關係，包含在外交、經濟方面。他強調：「重要原則就是，你想要別人怎麼對你，你就要怎麼樣對待別人。」（編輯：徐崇哲）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法