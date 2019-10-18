不滿醜聞改編電影 巴拿馬法律事務所控告Netflix

2019-10-18 00:21

〔中央社〕「巴拿馬文件」醜聞的核心法律事務所莫薩克馮賽卡提告Netflix，指控Netflix誹謗，試圖阻撓根據醜聞改編的電影「洗鈔事務所」（The Laundromat）發行。

「巴拿馬文件」（Panama Papers）指的是巴拿馬法律事務所莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）2016年遭竊取並外洩給媒體的上千萬份文件，揭露包括俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和足球巨星梅西（Lionel Messi）等全球富豪，如何透過離岸公司避稅，引發全球性醜聞。

串流影音平台Netflix發行的「洗鈔事務所」，由蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）和安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）飾演莫薩克馮賽卡創辦人莫薩克（Jurgen Mossack）和馮賽卡（Ramon Fonseca）。這部劇情片預計18日上線。

在42頁的訴訟文件中，莫薩克馮賽卡表示：「在電影中…（Netflix）誹謗並把原告（莫薩克和馮賽卡）描繪成冷酷無情律師，涉及洗錢、避稅、賄賂以及其他罪行。」。

這起訴訟於13日向美國康乃狄克州聯邦法院提出，Netflix並未立即回覆置評要求。

在「洗鈔事務所」官方預告片中，聯合主演的梅莉史翠普（Meryl Streep）飾演調查保險詐騙案的一名寡婦，畫面以斗大標題顯示「全球200個國家的1500萬名百萬富翁如何聚財守富？全靠這種律師」，再切入由蓋瑞歐德曼與安東尼奧班德拉斯扮演的穿著典雅律師大笑畫面。

繼被美國檢方指控透過各種虛假基金會及空殼公司，協助客戶向政府稅務單位隱匿資產、投資和所得後，莫薩克馮賽卡已於去年關門大吉。

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