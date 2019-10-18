川普勸別當傻子 傳艾爾段把信丟垃圾桶

2019-10-18 00:13

〔中央社〕美國總統川普日前在土耳其準備跨境出兵敘利亞之際致函土耳其總統艾爾段，要他「別當傻子」。報導引述安卡拉官員指出，艾爾段讀了之後，把信「丟進垃圾桶裡」。

英國廣播公司新聞網（BBC News）引述土耳其總統府方面消息人士報導：「艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）總統接獲這封信，徹底拒絕並且丟進垃圾桶裡。」川普發信時，土耳其正就跨境出兵進行部署。

川普在落款日期為10月9日的信中對艾爾段說，「你不會想背負屠殺數千人的罵名，我也不想為摧毀土耳其經濟負責－但我會這麼做」、「別當死硬派、別做傻子」。土軍於當地時間9日下午4時發起「和平之泉行動」（Operation Peace Spring），跨境出兵敘利亞幼發拉底河（Euphrates River）東岸打擊庫德族民兵。

華府要求安卡拉停止軍事行動遭艾爾段拒絕，他則預定22日前往黑海度假勝地索契（Sochi），與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）針對這場危機進行磋商。

川普派副總總統彭斯（Mike Pence）赴安卡拉安撫與北大西洋公約組織（NATO）盟國土耳其的齟齬，代表團成員包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。艾爾段昨天一度表示，將會拒見兩人，「川普來的時候，我才談」。但總統府方面隨即表示，艾爾段確實有意接見彭斯。

艾爾段今天下午在安卡拉的總統府接見彭斯。據安納杜魯新聞社（Anadolu Agency），兩人展開一個小時40分鐘的閉門會談後，雙方再進行代表團層級會談。艾爾段與彭斯會談後未發布聲明。

彭斯行前曾表示，將就土耳其立即停火向艾爾段表達華府的承諾，也會提出協商解決危機的條件，並且重申除非達成解決方案，否則川普將尋求祭出「懲罰性經濟制裁」。

艾爾段昨天則說，除非庫德族主導的部隊「今晚之前」從土耳其定下的邊界區域撤離，否則不會停止軍事行動。

川普6日宣布撤離曾經與軍事同盟敘利亞民主力量（SDF）共同打擊激進武裝團體伊斯國（IS）的駐敘美軍後，土耳其9日跨境出兵敘利亞東北部掃蕩庫德族民兵。

庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）是SDF的骨幹。安卡拉將YPG視為與境內分離主義團體庫德工人黨（PKK）有關的「恐怖組織」。

在遭華府背棄後，SDF於13日轉而與俄羅斯及與美國敵對的敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政府軍結盟，俄軍和敘軍已開赴原由SDF掌控的敘北抵禦土軍，15日並接收敘北戰略要塞曼比季（Manbij）附近美軍放棄的陣地。曼比季距土耳其南疆約僅30公里。

庫德族民兵與巴夏爾．阿塞德的協議顛覆了這個區域的地緣政治平衡，使莫斯科堂而皇之地成為敘利亞不同勢力的中間人，大大提升它對大中東地區的影響力。（編輯：馮昭）

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