加泰隆尼亞主席 誓言推動新獨立公投

2019-10-18 00:25

〔中央社〕西班牙加泰隆尼亞自治區主席托拉（Quim Torra）今天誓言，將推動新的獨立公投，儘管2017年獨立行動失敗的影響所及，造成西國數十年來最嚴重的政治危機。

托拉在加泰隆尼亞議會說：「如果他們為了阻止自決公投而將我們判處100年徒刑，我們的回應還是很簡單，那就是我們必須再次公投。」

托拉意指9名加泰隆尼亞分離運動領袖因參與2017年獨立運動而被判處的刑期總數。當年曾舉行中央政府禁止的獨立公投，並一度宣告獨立。

加泰隆尼亞分離主義領袖的判決是於14日早上宣布，引發3天日益暴力的群眾抗議，在巴塞隆納及其他地區，分離主義人士與鎮暴警員爆發夜間衝突。

托拉呼籲立即終止暴力，指暴力損害分離主義訴求。他表示：「在本屆議會任期中（將於2022年初結束），我將倡議行使自決權。」

此外，緊急救援部門則指出，經過昨晚衝突後，有近百人受傷，分離主義人士於今天再次阻擋加泰隆尼亞街道。

抗議人士昨天與鎮暴警察在巴塞隆納爆發一連第3晚暴力衝突，他們在為9名領導人遭判刑表達憤怒之際，焚燒車輛及垃圾桶。

緊急救援部門表示，巴塞隆納有58人受傷，包括一名遭警車撞傷的17歲人士。另有38人在自治區其他城市抗爭中受傷。警方在自治區各地逮捕33人，包括巴塞隆納的12人。

地方官員指出，加泰隆尼亞各地今天有若干街道阻塞，因為遊行隊伍昨天從5個城鎮出發前往巴塞隆納。遊行人士計畫於明天在巴塞隆納匯合，工會已號召自治區全面罷工。

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