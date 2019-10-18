韓國電競成血汗工廠？遭爆逼選手吃剩菜、過勞訓練

2019-10-18 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕全球擁有上千萬名玩家的《英雄聯盟（LOL）》世界賽正在德國柏林火熱開打。不過，參與這次比賽的韓國隊伍Griffin（GRF）卻遭隊伍前教練「麥哥」CvMax爆料，不僅逼迫選手簽下只領最低薪資的5年合約，還只准練習生吃先發選手吃剩的「剩菜」，選手被迫每天苦練超過17小時。而麥哥也曾因向上反映此事，與戰隊總監大打出手。

GRF戰隊選手Kanavi日前被母隊強制以10億韓元（約新台幣2500萬元）台幣的價格賣給中國隊伍。麥哥日前開直播，哭著為Kanavi打抱不平。並爆出GRF戰隊的諸多醜聞，直指總監Cho是電競圈「最邪惡的人」。

麥哥爆料，GRF的訓練生只能吃先發選手吃剩的東西，隊伍中一名先發選手知道這件事後，還主動提議，請其他先發隊友「少吃一點」，讓訓練生能多吃到一點剩菜；此外，麥哥也爆料，GRF隊員每天都被迫練習17小時，他曾爭取每天給選手2小時的運動時間，但是遭到Cho拒絕，兩人還因此在休息室大打出手。麥哥表示，自己手上還有許多戰隊醜聞，若GRF高層繼續抹黑，他就會繼續爆料。

目前此事已受到韓國網友、及關心LOL的玩家相當大的關注，包括Cho、GRF、CvMax等關鍵字，都成為韓國熱門搜尋字眼。根據韓媒報導，LOL遊戲開發商《Riot》也正在確認此事是否屬實。

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