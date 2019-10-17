專家：AI非萬靈丹 智慧城市衍生諸多疑慮

2019-10-17 23:39

〔中央社〕越來越多亞洲城市在提供社會福利和公共服務時，採用臉部辨識和人工智慧（AI）等科技。但都市發展專家今天呼籲，亞洲政府也應解除民眾的隱私疑慮和保護社會弱勢族群。

從印度到印尼，亞洲政府正在推動數百座智慧城市（Smart City），利用科技和大數據來改善廢棄物管理和節能、解決交通壅塞及緩和氣候變遷相關風險。

聯合國（UN）副秘書長阿米達（Armida Salsiah Alisjahbana）在馬來西亞檳城召開的都市發展會議上表示：「人工智慧等先進科技，讓人們更能重新想像公部門如何以較佳方式滿足永續發展的需求。」

阿米達指出：「快速進化的科技，有潛力將所有政府功能和領域的傳統行事方式加以改造。」她還說，公部門和私部門的合作將是發展關鍵。

雲端運算和人工智慧等科技在全球興起，已促使中國出現收集資訊的街燈、新加坡有自動化公車，以及在印度機場使用臉部辨識系統。

根據聯合國本週發布的一份報告，包括機器學習、自動化和資料處理系統等人工智慧技術，目前被運用在預防犯罪、商標申請和改善作物產量等事務。

然而，數據、臉部辨識及監視器系統等技術的使用增加，也引發關於偏見、安全性、隱私及監視等方面的疑慮。

聯合國貧窮和人權事務特別報告員艾斯頓（Philip Alston）在上週發布的一份報告當中指出，由於社會福利系統日益受到數據和科技左右，如今存在「像僵屍般落入數位社福反烏托邦（digital welfare dystopia）的嚴重風險」。

他警告，「當民間在數位社福國家的設計和建構扮演主導角色，甚至負責很大部分的營運，格外構成問題」，因為科技企業幾乎是在「毫不考慮人權」的情況下運作。

新加坡政府宜居城市中心（Centre for Liveable Cities）副主任林登連（Lim Teng Leng，譯音）也說，以科技為基礎的方法並非解決都市問題萬靈丹，有時帶來的問題和設計解決的問題一樣多。他建議政府可採取適當防護措施來化解疑慮，並確保規劃和管理過程良好。

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