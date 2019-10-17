岑子杰遭襲有人鼓動「裝修」清真寺 網友質疑「藉機分化」

2019-10-17 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕香港「民間人權陣線」召集人岑子杰昨（16）晚遭人伏擊，網傳行兇者是南亞裔人士。有人一度在網路上主張破壞清真寺等標的。不過，隨即有網友表示反對，質疑支持「裝修」者企圖藉機煽動種族仇恨，網路上也迅速有文宣聲明示威者不會無差別攻擊無辜的南亞市民。今日岑子杰呼籲，希望大家不要針對部分群體作「私了」，強調真正的問題源於制度暴力。「香港回教信託基金總會」也發聲明譴責昨日針對岑子杰的襲擊。

綜合香港媒體報導，昨晚有網友在連登討論區發起投票，詢問「是否支持裝修（破壞）南亞佬」，包括有人提出「裝修」南亞商店，甚至是尖沙咀清真寺和重慶大廈。該投票結果顯示，有300票支持，反對者達2000票。大量網友質疑，支持「裝修」者企圖藉機煽動種族仇恨，「分化」抗爭者。

網路上有人迅速作出聲明，指示威者不會無差別攻擊無辜的南亞市民，以及清真寺、南亞商店和外籍人士聚集的重慶大廈。

港回教總會：譴責襲擊，與港人同路

「香港回教信託基金總會」今日發表聲明表示，香港穆斯林會為岑子杰祈禱，盼他能早日康復，又引述香港中文大學性別研究課程講師曹文傑所言，此次襲擊的目的是分化社會。「香港回教信託基金總會」譴責，昨日的襲擊野蠻而兇殘。

「香港回教信託基金總會」表示，穆斯林社群在香港和平地生活，至今已超過200年。而穆斯林會和香港人站在同一陣線，繼續為爭取社會平等、和平與和諧努力。

岑子杰：勿私了，問題源於制度暴力

民陣副召集人黎恩灝今日在醫院外轉述岑子杰的發言時表示，他見到有網上傳言要針對某些群體追究，但岑子杰呼籲大家不要「私了」，強調真正的問題源於制度暴力。

「香港回教信託基金總會」也發聲明譴責昨日針對岑子杰的襲擊。（圖擷取自臉書＿The Incorporated Trustees of the Islamic Community Fund of Hong Kong）

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