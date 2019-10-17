中國想用威權形塑世界 美助卿重申雷根對台軍售構想

2019-10-17 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕16日美國聯邦參議院外委會亞太小組進行「亞洲再保證倡議法案」的實施（ARIA）與印太戰略聽證會，出席者包括亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）、國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）、國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）、國際開發總署亞洲局代理助理局長史蒂爾（Gloria Steele），史達偉證詞中表示，美國將持續支持台灣維持自衛能力。薛瑞福則批評中國在人權上的侵害。

史達偉在證詞中表示，根據「亞洲再保證倡議法案」以及其他法條，美方一再關心中國透過經濟、外交打壓台灣的狀況，這些行為破壞了兩岸的現況，並透過美台印太民主治理諮商對話、美台太平洋對話等方式支持台灣，且兩岸的和平與穩定對美國來說是有益的，美國根據台灣關係法，長期以來支持台灣維持自我防衛的能力，未來也將持續支持台灣的威嚇力。

史達偉強調，有外界批評美國對台軍售違反了1982年美中聯合公報，該公報提到，漸漸減少對台軍售，但最近的解密文件呈現出美國前總統雷根的意圖，雷根曾寫下「簡單來說，美國希望減少對台軍售，是建立在中國願意持續和平解決兩岸分歧的條件之上......對台提供武器的數量與質量，取決於中國的威脅狀況」，2019年美國批准對台軍售數十億美元，為的就是維護台海和平與穩定。

薛瑞福則表示，中國的行為與美國的願景相反，美方曾希望看到中國共產黨了解印太共同參與的價值，但中國在香港、新疆的行動讓這樣的希望破滅，美國與中國的競爭，是來自於中國試圖削弱美方的優勢，在全球尋求塑造一個與其威權主義和國家目標一致的世界。

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