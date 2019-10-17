歐德法英4大議會議員挺台 成立福爾摩沙俱樂部

2019-10-17 04:43

〔中央社〕近年中國打壓台灣，危害區域和平，歐洲挺台行動由點擴大成面，今晚歐洲議會加上德國、法國及英國國會等4大友台小組串連成立「福爾摩沙俱樂部」，強化跨國支持台灣力量。

中國近年加大對台灣打壓，對兩岸與區域和平威脅日益升高，今年5月歐洲議會改選後，歐洲議會再加上德國、法國及英國國會等4大議會友台小組共同倡議，成立一個跨國友台小組交流平台以整合及凝聚各方力量，今晚「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）正式在歐洲議會舉行成立酒會。

出席者包括歐洲議會、德國國會、法國國民議會及法國參議會等4位友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）、魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）、賽沙里尼（Jean-Francois Cesarini）、李察（Alain Richard）。

英國則由國會友台小組榮譽主席史蒂爾勳爵（Lord Steel of Aikwood）、英國國會友台小組副主席魯卡斯（Ian Lucas）及英國上議院前議長杜淑珊（Baroness D'Souza）等人出席。

此外，包括歐洲議會現任第一副議長麥金尼斯（Mairead Mcguinness）及歐洲議會前議長塔加尼（Antonio Tajani）也到場支持，2人並與各國友台小組核心成員一起在Formosa Club大橫幅前合照，以行動力挺台灣。

蓋勒致詞時表示台灣與歐洲同享民主、自由及法治價值觀，目前台灣面臨打壓，但不同背景的歐洲議會成員正團結起來，要對給台灣壓力者說不。

他說，要提醒包括歐盟執委會、歐洲理事會以及各國議會及政府，支持台灣有意義參與國際組織非常重要。

外交部次長謝武樵代表部長吳釗燮應邀出席，致詞時表示福爾摩沙俱樂部作為新交流平台，除強化對台灣跨國支持及加深歐台關係外，在當前台灣民主受到外界力量威脅的關鍵時刻，這份及時友誼非常重要。

謝武樵指出，台灣與歐盟理念相近也是貿易夥伴，非常期待未來與歐盟、歐洲議會和各國國會友好團體相互支持。

各國議會友台小組核心成員在「福爾摩沙俱樂部」酒會後另發布聯合聲明，強調今天啟動新平台將強化對台灣的跨國支持，及促進台灣與歐洲理念相近國家之間聯繫。

這份聯合聲明指出，福爾摩沙俱樂部將成為連接歐台的更好橋樑。歐洲與台灣是理念相近的夥伴，彼此有自由、民主、法治等相同的價值觀，讚賞和支持台灣為促進人權的不懈努力。

今晚除了4大議會友台小組核心成員出席外，另有26位跨黨派歐洲議員、議員助理、黨團顧問及議會文官等近百人到場力挺台灣，氣氛熱絡。（編輯：林治平）

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