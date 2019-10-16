加泰獨派和平遊行總動員 預計18日抵達巴塞隆納

2019-10-16 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕加泰獨派團體今（16）日於各地發起和平示威遊行，抗議西班牙政府對9名獨派領袖判刑，預計18日將抵達加泰首府巴塞隆納。西班牙政府對此發出警告，有鑑於昨（15）日警民衝突，必要時會採取「堅定但符合比例的」維安行動。

據《路透》報導 ，加泰隆尼亞（Catalonia）獨立支持者今（16）日在加泰自治區5地發起和平示威遊行，抗議西班牙政府對9名獨派領袖的判刑，預計週五抵達首府巴塞隆納（Barcelona）。

報導指出，發起這次遊行的團體加泰國民議會（Assemblea Nacional Catalana）、全民文化（Omnium Cultural）與昨（15）日的警民衝突沒有關聯，他們近年來曾多次舉辦和平示威遊行。

這次遊行從加泰自治區的各轄市出發，預計週五（18）將抵達加泰首都巴塞隆納，屆時將號召當地工會發起大規模罷工和示威。

對此，西班牙政府表示，有鑑於昨（15）日警民衝突造成30人被捕，必要時會針對這次遊行採取「堅定但合乎比例原則的」驅離手段。

在此之前，9名獨派領袖因「煽動叛亂」等罪名被判處9至13年徒刑後，西班牙最高法庭也對現居比利時的卡泰隆尼亞前政府主席普吉德蒙（Carles Puigdemont）發出「歐洲通緝令」，檢方接獲命令後遂向比利時發出引渡申請。

然而過去比利時已兩度拒絕西班牙政府的引渡申請，西班牙檢方表示，這次申請可能須數週的審核才會得知結果。

據悉，加泰獨立倡議者長期以「和平運動」為榮，遭審的獨派領袖羅梅娃（Raul Romeva）、蒙多（Carles Mundo）也表示這個原則並沒有改變，任何暴力行為都無法代表加泰獨立運動，並在法庭上再次譴責暴力行為。

理論而言，若失去加泰隆尼亞，西班牙將會失去16%約4700萬的人口，以及五分之一的經濟輸出和超過四分之一的出口。

2017年加泰隆尼亞自治區政府經議會批准，發起獨立公投，在43%的投票率下，獲得壓倒性的92%支持獨立，但遭西班牙法庭判定為非法。所有西班牙政黨皆堅定反對加泰獨立，甚至不同意發起公投。

西班牙政府有鑑於昨（15）日警民衝突造成30人被捕，必要時會針對這次遊行採取「堅定但合乎比例原則的」驅離手段。（美聯社）

本次遊行由加泰國民議會（Assemblea Nacional Catalana）、全民文化（Omnium Cultural），與15日警民衝突無關。圖為示威者自製人像參與遊行。（美聯社）

5個遊行隊伍預計18日抵達巴塞隆納，屆時將串聯當地工會進行大罷工和示威集會。圖為加泰獨立非官方旗幟「Estelada」。（法新社）

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