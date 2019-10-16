批無錫輿情處理匪夷所思 央視犀利網評被消失

2019-10-16 22:01

〔中央社〕江蘇無錫高架路段日前發生嚴重坍塌，震驚中國。當地官方事後處理迭遭批評，官媒央視新聞昨天發出網評，點名無錫宣傳部門的輿情處理令人「匪夷所思」，但這篇犀利評論今天已被消失。

無錫312國道往上海高架路段10日傍晚6時許突發生坍塌，造成3人死亡，令人驚悚的事故畫面，不斷被網友上傳到網路，引發陸民關注，並質疑事故原因。

中共官媒人民網輿情頻道指出，事故後將近12小時，無錫政府新聞辦公室官方微博「無錫發布」才發布通報；期間，該微博還先後發了兩則無關的訊息，引發網友調侃：「是外包了嗎？」

官媒中央廣播電視總台中國交通廣播報導，當晚事故現場拉起封鎖線阻止媒體拍攝。事發9小時後，記者現場連線無錫市政府值班熱線，對方表示不知詳情，而宣傳部門負責人電話持續無人接聽。

有線中國組臉書報導，當晚有記者採訪時遭公安阻撓毆打，被強迫刪除影片、照片，還有媒體的無人機遭到官方擊落。

此外，無錫銅山區一家小吃店12日上午11時許發生瓦斯爆炸造成9死10傷，「無錫發布」也遲至當晚近6時才發布通報。

面對媒體與網友嚴厲指責，「無錫發布」13日突然發文反擊，直指網友亂發影片、自媒體假慈悲博眼球，甚至還稱「在官方通報到來之前，網絡（路）見證了一撥面對重大事故的自嗨」。

這篇情緒發文，沒多久就被刪除，卻引發網友更大的怒火與媒體痛批。

對此，中國官媒央視新聞網15日發出題為「輿情回應如何直面現代化的拷問」的網評，點名批評無錫宣傳部門不僅發布不及時，還透過官微奚落網友，又引發次生輿情。在這個資訊化時代，官方如此應對方式令人「匪夷所思」。

評論並引述一連串官方輿情處理不當事件指出，這些糟糕的輿情處理，「自上而下透露著傲慢自大和漫不經心，直接影響了公權力的社會形象」。

評論直指，在不少地方，宣傳部門無法勝任角色，往往疲于應付，陷入一種「不敢說、不願說、不會說，說了也沒人信」的輿論治理困境。進一步延伸，是落後的輿情應對模式無法滿足現代化的資訊需求，是有限的治理能力難以匹配社會多元化的治理要求。

評論更把箭頭暗指無錫宣傳部門首長稱，直面輿情應對的現代化拷問，地方黨政主要負責人要更加重視新聞輿論工作。很多時候，宣傳部門說不說，何時說，怎麼說，很大程度上取決於「一把手」的意志、心胸和能力。「如果上面缺乏領導判斷力和糾錯能力，下面就會缺乏執行力」。

評論最後強調，資訊時代輿情應對等不得，慢不得，拖不得，不要總以為「不回答就是最好的回答」，不要總是被動應付，疲於奔命，更不要把廣大關心公共事件的媒體和網友當成「假想敵」。

這篇直批無錫高官的犀利評論發表後，昨天迅速成為多家陸媒的重點新聞，但今天卻被下架，在中國網路已搜尋不到。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法