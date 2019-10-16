港人澳洲集會 籲澳政府制裁香港違反人權官員

2019-10-16 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動延燒，港府後續處理方式更導致警民衝突加劇，來自澳洲6個城市、約80名香港民眾在澳洲首都坎培拉展開示威集會，呼籲、敦促澳洲政府重新審議「國際人權及貪污法案（全球馬格尼茨基人權問責法）」，藉此制裁違反人權的香港官員、相關人士。

根據《立場新聞》 報導，澳洲五城代表、香港大專外交事務代表團發言人張崑陽在澳洲國會會期，來到坎培拉與總理、外交部辦事處職員以及三大黨議員（包括國際條約委員會主席Dave Sharma、外交國防及貿易法例委員會主席 Eric Abetz、自由黨議員Kevin Andrew，以及參議院反對黨領袖黃英賢）會面。

張崑陽透過會面來促使香港議題進入澳洲議會，呼籲澳洲政府審理法案、對香港議題做出政策應對。與此同時，約80名來自澳洲6城（雪梨、墨爾本、坎培拉、布里斯班、阿得雷德以及珀斯）的香港民眾也聚集在坎培拉舉行示威遊行，其中大多數港民來自雪梨、墨爾本，坐了4到8小時的長途車程來此參與活動。

張崑陽提到，在美國發生多起言論自由爭議都能看見中國政府透過經濟手段來審查外國機構、人士的言論，並對不利於中共的立場施壓。而澳洲孔子學院的例子更能看見中共用相同影響澳洲的政治、經濟甚或是澳洲大學的學術自由。

張崑陽希望透過會面，來呼籲澳洲政府表達相關關注，並敦促澳洲政府作出實際行動，接著向澳方提出以下聲明。

聲明內容

1.考慮暫緩澳洲香港自由貿易協議的執行，並加入保障雙方人權及經濟自由的條款。

2.作為自由民主國家，澳洲應考慮重新審議國際人權及貪污（馬格尼茨斯基制裁）法案，以制裁違反人權的香港官員及相關人士。

3.就香港緊張局勢，以及留港人士身安全的威脅，無條件容許以短期簽證居留澳洲的港人延長居留期限，直至香港局勢緩和。

4.為保障居港澳洲人的人身及財產安全，考慮安排撤僑及撤資措施。

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