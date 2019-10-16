同盟關係生變 傳美軍有意撤離在土耳其的50枚核彈

2019-10-16 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國與土耳其近期關係緊張，從土耳其購買俄國S-400飛彈而被美踢出F-35計劃，到近日安卡拉當局堅持出兵敘利亞庫德族，都加劇兩國同盟關係的裂痕。據外媒報導，傳出美軍有意撤離部署在土耳其國內的50枚B61核彈，防止日後被拿來當作交涉的「人質」。

綜合外媒報導，一名華府的官員透露，美軍長期部署在土耳其境因吉利克空軍基地的50枚核彈，實際上已成為土耳其強人總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的「人質」，為了防止事態生變，美軍正在評估撤離的可能性。

報導指出，在冷戰時期，美軍將核彈部署在土耳其以威嚇蘇聯，冷戰結束後，它被視為美國對北約國家不變的承諾，以及牽制俄羅斯的籌碼。

軍備控制與核不擴散中心（Centre for Arms Control and Non-proliferation）的資深政策主任貝爾（Alexandra Bell）表示，川普政府仍未確定處理此類核問題的關鍵官員，「總統發了幾則憤怒的推文，但對於潛在的局勢，我不認為他有給予足夠關注。」

明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）的核武不擴散專家路易斯（Jeffrey Lewis）表示，美國不需要經由土耳其同意就可以撤離武器，他認為美國應該單方面、立即行動。

除了與美國關係緊張，土耳其出兵敘利亞，導致在北約成員國的地位動搖，法國、德國、英國及西班牙在日前宣布，停止向土耳其出售武器，同時譴責土耳其破壞區域安全與穩定。

艾爾段多次表達想要發展核武的態度，上個月他在所屬政黨的集會上宣稱，土耳其沒有自己的核武器是「不可接受的」，世界上發達國家都擁有核武。

台灣軍事專家王臻明分析，冷戰結束，土耳其的戰略地位下降，而強人總統艾爾段上台以後，積極修憲擴權，讓美國不滿，加上近年美土一連串的衝突，都讓華府開始考慮撤除核彈。少了美國的核保護傘，會不會讓土耳其近一步靠向俄羅斯，很值得後續觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法