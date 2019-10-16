習近平揚言分裂中國必粉身碎骨 學者解析反曝露「焦慮」

2019-10-16 07:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家領導人習近平日前在尼泊爾訪問時曾表示，「任何人企圖在中國任何地區搞分裂，最後只能粉身碎骨」，罕見說出重話。香港學者認為，當下香港局勢讓習感覺沒面子，背後也有不少壓力，近期也有「香港台灣都搞不好，你怎麼讓中國去治理全球秩序」的聲浪在中共對港智囊中流傳，對於習近平來說是個警訊。

根據《美國之音》 報導，香港浸會大學高級講師呂秉權指出，中國的外交關係在習近平任內有些倒退，與先前的「韜光養晦」不同，於此同時，中國經濟遭遇下行壓力、香港出現前所未有亂局，台灣方面則是把國民黨扶上台的機率降低，習近平面對內外交困，加上返中後就要召開四中全會，所以在這時候在對港對台方面一定要有些較有重量的表態。

呂秉權表示，習近平之所以說重話，也和他過去曾負責港台事務的經歷有關，習近平從2007年起就是中央港澳協調工作小組組長，主管港澳事務。香港許多大政方針是由他來拍板的，但香港問題在他任內一直惡化，黨內外有不少聲音認為習近平在此確實有些問題。

至於中國是否會對香港動武？呂秉權則認為習近平不會這麼做，而是用警察暴力升級、法律等其他強硬方式，中共對出兵會非常小心，因為出兵會拖垮香港經濟，還會讓習近平非常沒面子，呂秉權強調：「他是所謂的改革開放的新設計師，如果一國兩制是在他任內宣布結束的，那將永留史冊。」

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