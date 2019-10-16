荷蘭發現隱世與外隔絕家庭 9年未接觸外界

2019-10-16 04:51

〔中央社〕荷蘭警方今天表示正在調查一個「隱世與外隔絕」9年的家庭，一個有6名子女家庭長年生活在農舍地下室，目前警方已逮捕一位58歲男子欲釐清疑點。

荷蘭多家媒體今天報導，在荷蘭東北部德倫特省（Drenthe）一個人口不到3000人的小村莊魯納沃德（Ruinerwold）發現一個長年「隱世與外隔絕」家庭，引發社會關注。

綜合荷媒報導，這件事被揭發是因一位25歲蓬頭垢面、衣衫襤褸的年青人跑到村莊酒吧，他告訴酒吧老闆說自己從未上過學，已經9年沒有與外界接觸，表達自己急需幫忙，因此酒吧老闆報警處理。

警方隨後前往這名男子家中，在櫥櫃後方發現有一座暗梯通往地下室，住著5名年齡在18至25歲子女，及另一名男子。

目前警方已經逮捕這名男子進一步調查，警方表示調查期間無法透露更多訊息。

當地市長則向媒體透露這名被捕的58歲男子不是農舍主人，認為這種情況前所未見。

多家荷媒詢問附近住戶，他們表示農舍隱藏在一排樹後，週圍有農地，好像有養牲畜，但不認識也未與這戶人家往來，只知好像有一名男子住在農舍，但沒看過其他小孩。郵差也表示從未前往送過信。

這個「隱世與外隔絕」家庭受到荷蘭媒體關注，據說孤立9年的生活方式像在等待世界末日。（編輯：陳政一）

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